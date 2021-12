VfB ruft zum Impfen auf: 24-Stunden-Impfaktion in der Mercedes-Benz Arena

Der VfB Stuttgart ruft im Zuge der Kampagne #dranbleibenBW zu einer Impfung gegen das Coronavirus auf. Unter dem Motto "Unsere Offensive: Impfen" findet am 15. und 16. Dezember eine 24-Stunden-Impfaktion in der Mercedes-Benz Arena statt. Auch andere Profisportvereine aus Baden-Württemberg sind an der Initiative der Landesregierung beteiligt, etwa der Karlsruher SC oder die MHP RIESEN Ludwigsburg.

AG-Boss Thomas Hitzlsperger: "Lasst euch impfen"

Der Profi- und Amateurbereich steht durch die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie vor enormen Herausforderungen. „Die Impfung ist der kürzeste Weg aus der Pandemie. Das gilt für den Sport und es gilt für die gesamte Gesellschaft“, sagt der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger.

Hitzlsperger und der VfB seien sich ihrer Vorbildrolle bewusst, die er und der Verein auch gegenüber den Personen haben, die "bisher skeptisch gegenüber der Impfung sind." Der Verein wolle seinen Teil zu einer gemeinsamen Botschaft beitragen: "Schützt euch und andere. Lasst euch impfen."

Was hat es mit der Impfaktion auf sich?

Alle Nicht-Geimpften sollen bei der landesweiten Aktion die Möglichkeit bekommen, sich direkt im Stadion ihres Vereins impfen zu lassen. In der Mercedes-Benz Arena ist das an folgenden Terminen möglich:

Mittwoch, 15.12.: Von 12 Uhr bis Mitternacht

Donnerstag, 16.12.: Von 8 bis 20 Uhr

Weitere Informationen zum Angebot und weiteren Impf-Aktionen gibt es hier.