VfB-Stadion wird zum Impfzentrum: So läuft die Aktion in der Mercedes-Benz-Arena

Eine Impfung in der VIP-Lounge mit Blick auf den Rasen in der Mercedes-Benz-Arena? Eine 24-Stunden-Impfaktion des VfB Stuttgart in Kooperation mit dem Sozialministerium macht das möglich. Am Mittwoch (15.12.) und Donnerstag (16.12.) wird das Stadion des Bundesligisten im Rahmen der landesweiten Kampagne „Unsere Offensive: Impfen“ zum Impfzentrum. Alle wichtigen Infos zur Aktion kompakt zusammengefasst:

Wann findet die 24-Stunden-Impfaktion statt?

Die Aktion findet am Mittwoch, 15. Dezember von 12 bis 24 Uhr und am Donnerstag, 16. Dezember von 8 bis 20 Uhr statt. Für den Zugang sowie für den gesamten Aufenthalt in der Mercedes-Benz Arena gilt eine Maskenpflicht. Eröffnet wurde die Aktion am Mittwochmittag von VfB-Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger, Kim Renkema vom MTV Stuttgart und TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Welcher Impfstoff wird verabreicht?

Es wird der Impfstoff Comirnaty von BioNTech Pfitzer verabreicht. Für die lokale Aktion in der Mercedes-Benz Arena sind 3.500 Impfdosen verfügbar. Auf den 1893. Impfling wartet zudem eine Überraschung.

Welche Impfung ist möglich?

In erster Linie sollen möglichst viele Menschen erreicht werden, die sich für eine Erstimpfung entscheiden. „Darüber hinaus ist es aber natürlich auch möglich, eine Zweit- oder Booster-Impfung mit BioNTech zu erhalten“, heißt es in einer Mitteilung. Die Booster- oder auch Auffrischimpfung genannt kann ab einem Abstand von fünf Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Kinder unter 12 Jahren werden bei dieser Aktion nicht geimpft.

Muss ich mich anmelden?

Eine Vorabanmeldung ist nicht notwendig.

Wo findet die Impfung statt?

Der Zugang erfolgt über den Haupteingang am Business-Center der Stuttgarter Arena. Von dort geht es zum Check-in und im Anschluss zur Loge, wo geimpft wird.

Wo kann ich mich anschließend ausruhen?

Im Anschluss an die Impfung kann für eine Ruhepause ein Platz auf der Haupttribüne eingenommen werden.

Welche Parkmöglichkeiten gibt es?

In der Mercedesstraße oder auf dem Parkplatz P1 kann während der 24-Stunden-Impfaktion kostenfrei geparkt werden.

Unterlagen vorab zum Download

Um die Wartezeiten möglichst kurz zu halten, empfiehlt der VfB, das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen bereits über die Internetseite Impfen BW herunterzuladen, auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen. Das Ausfüllen der Unterlagen ist alternativ auch in der Arena möglich.