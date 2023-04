VfB steht im Pokal-Halbfinale: Enzo Millot trifft zum 1:0-Sieg gegen Nürnberg

Der VfB Stuttgart hat das Achtelfinale des DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0) gewonnen. Damit ziehen die Schwaben im ersten Spiel des neuen Cheftrainers Sebastian Hoeneß ins Halbfinale ein. Enzo Millot sorgte in der 83. Spielminute für das Tor des Tages. Es ist ein unterm Strich verdienter Erfolg der Stuttgarter, die vor allem in Halbzeit zwei deutlich besser waren als die Nürnberger.

Wie das Spiel gelaufen ist

Aufstellung: Sebastian Hoeneß ließ seine Mannschaft in einem neuen System auflaufen: 3-5-2. Der 40-jährige Coach änderte also schon im ersten Pflichtspiel die Grundformation. In der Dreier-Kette starteten Mavropanos, Anton und Ito, Sosa und Vagnoman liefen als Wingbacker auf. Das Mittelfeld um Karazor, Endo und Haraguchi ließ der neue Cheftrainer unverändert. Im Angriff startete der klassische Strafraumstürmer Luca Pfeiffer, der schnelle Chris Führich sollte daneben für Tempo sorgen.

1. Halbzeit: Direkt zu Beginn war Feuer in der Partie: Die Nürnberger schmissen sich - angefeuert von den frenetischen Club-Fans - in jeden Zweikampf und pushten sich für jeden gewonnenen Ball. Der VfB war spielerisch überlegen, das Heimteam setzte auf Emotionen, Wille und Leidenschaft. Eine richtige Torchance wollte aus der Überlegenheit der Schwaben aber nicht herausspringen. Zu behäbig, langsam und schwerfällig agieren die VfB-Profis in der gegnerischen Hälfte. In den ersten 45 Minuten ging keine klare Torchance aufs Konto der Hoeneß-Elf. Nürnberg hingegen konnte immer wieder gefährlich kontern, ging mit den Möglichkeiten aber zu schlampig um.

2. Halbzeit: Beide Teams kamen unverändert aus der Pause, auch auf dem Platz änderte sich nicht viel. Der VfB hatte deutlich mehr Ballbesitz, es fehlte aber die Durchschlagskraft. Nürnberg lauerte nur so auf Konter und Fehler der Stuttgarter Hintermannschaft. Mit Serhou Guirassy kam dann mehr Torgefahr auf den Platz, der schmerzlich vermisste Angreifer hatte in der 72. Minute die große Chance aufs 1:0. Der VfB war nun am Drücker - und belohnte sich in der 81. Minute: Nach einem Traumpass von Hiroki Ito schob der eingewechselte Enzo Millot eiskalt zum 1:0 ein.

1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Nürnberg: Vindahl - Gyamerah, Hübner, Schindler, Horn (81. Lawrence) - Geis - Castrop (69. Handwerker), Daehli, Tempelmann, Nürnberger (81. Duman) - Duah (81. Daferner)

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, Sosa - Endo, Haraguchi (74. Millot) - Pfeiffer (63. Guirassy), Führich (74. Tomas)

Tore: 0:1 Millot (83.)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 50.000

Gelbe Karten: Hübner, Horn, Nürnberger / Karazor, Bredlow, Millot