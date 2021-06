VfB Stuttgart: Das ist der Sommerfahrplan für die Bundesliga-Vorbereitung

Am 2. Juli startet der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison 2021/22. Nun hat der schwäbische Erstligist weitere Eckdaten seines Sommerfahrplans öffentlich gemacht. Wir zeigen, wie sich der VfB auf Jahr zwei nach dem Wiederaufstieg vorbereitet.

Mittwoch, 30. Juni: Leistungstests

Donnerstag, 01. Juli: Leistungstests

Freitag, 02. Juli: Offizieller Saisonauftakt und Trainingsstartstart

Drei Testspiele vor dem Trainingslager

Dienstag, 06. Juli: Testspiel beim Verbandsligisten FSV Hollenbach (Anpfiff 18 Uhr)

Samstag, 10. Juli: Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (Anpfiff 15 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion)

Donnerstag, 15. Juli: Testspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 (Anpfiff 15 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion)

Ab Samstag, 17. Juli: Einwöchiges Trainingslager in Kitzbühel (Österreich)

Saisonstart Anfang August

Die neue Saison des VfB startet mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Am Wochenende des 06. - 19. August steht das erste Pflichtspiel der Schwaben auf dem Programm. Ausgelost wird die Partie am Sonntag, 04. Juli ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau.

Am Wochenende vom 13. - 15. August beginnt dann die 59. Bundesligasaison der Stuttgarter. Der Spielplan wird am kommenden Freitag (25. Juni) bekanntgegeben.