VfB Stuttgart: EnBW verlängert Team-Partnerschaft mit den Schwaben

Die seit mehr als 15 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen der EnBW und dem VfB Stuttgart wird in der neuen Saison fortgeführt und inhaltlich neu ausgestaltet. Das gab der VfB in einer Pressemitteilung am Montag (01.08.) bekannt.

2007 zierte das EnBW-Logo die Meisterbrust des VfB. Seitdem ist die EnBW partnerschaftlich beim Club aus Bad Cannstatt am Ball. Das baden-württembergische Energieunternehmen führt seine Team-Partnerschaft auch in der Saison 2022/2023 fort und setzt dabei neue Schwerpunkte.

Zusammen mit dem VfB wird die EnBW Projekte und Aktionen zu den Themen Umwelt- und Klimaschutz sowie gesellschaftliche Verantwortung starten.

Ziel: Bis 2035 klimaneutral werden

Darüber hinaus bleibt die EnBW offizieller Förderer der VfB-Fußballschule, präsentiert weiter die VfB-Trickkisten-App und wird sich bei Bundesliga-Heimspielen mit verschiedenen Aktivitäten einbringen, unter anderem bei den Einlaufkids sowie mit Arena-Touren für Kinder mit Beeinträchtigung.

„Mit unserer Nachhaltigkeitsagenda haben wir uns anspruchsvolle Ziele gesetzt. Unter anderem wollen wir bis 2035 klimaneutral werden. Neben der ökologischen ist uns jedoch auch die soziale Nachhaltigkeit wichtig. Somit war es für uns ein logischer Schluss, mit dem VfB über diese Themen nachzudenken“, sagt Angiolina Greising, Sponsoringbeauftragte der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Neuausrichtung der Partnerschaft: Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der EnBW unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte fortschreiben dürfen. Die inhaltliche Neuausrichtung der Partnerschaft in Richtung Umweltschutz und gesellschaftliche Verantwortung unterstreicht die Relevanz dieser Themenfelder. Gemeinsam können wir diesbezüglich viel bewegen“, sagt Rouven Kasper, Vorstand Marketing & Vertrieb des VfB Stuttgart.