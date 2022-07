VfB Stuttgart startet wieder eine eSports-Abteilung

Mit Beginn der Saison 2022/23 startet der VfB Stuttgart wieder eine eSports-Abteilung. Außerdem will der Verein dieses Engagement perspektivisch deutlich ausbauen. Das gibt der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch (27.07.) bekannt.

Zunächst werde der VfB kurzfristig ein Team in der Virtuellen Bundesliga (VBL) der DFL sowie weiteren nationalen und internationalen Wettbewerben im Bereich Fußball-Simulation stellen.

Für den VfB werden dabei Durak May, Deni Mutic und Simon Zügel an den Start gehen. Niklas Luginsland komplettiert das Team als Content Creator.

Der VfB plant, die eSports-Sparte zu erweitern, auszubauen und nachhaltig zu verankern

Über die Teilnahme an der VBL hinaus will der VfB ein breit gefächertes Wachstumskonzept verfolgen. Im Laufe der Saison soll daher ein VfB-Talent-Team aufgebaut werden, um die Philosophie der Jungen Wilden auch auf den eSport zu übertragen. Außerdem plant der VfB die eSports-Sparte zu erweitern, auszubauen und nachhaltig zu verankern.

„Ab der Saison 2023/24 ist die Teilnahmen an der VBL als dritte Wettbewerbsmarke des DFL für alle Bundesligisten gesetzt. Wir möchten diesen Wettbewerb aber nicht als Pflichtübung halbherzig angehen, sondern im Geist des VfB mit maximalem Ehrgeiz und guten Ideen,“ sagt der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle.

eSports ist für den VfB ein strategisch spannendes Feld um junge Zielgruppen erreichen

Für den VfB sei eSports ein strategisch spannendes Feld, mit dem der Verein junge Zielgruppen erreichen und perspektivisch ein neues Geschäftsfeld erschließen könne, so Wehrle weiter.

Deni Mutic, Deutscher VBL-Meister 20/21 und Top 8 in der eChampions League 21/22, sagt: „Für mich geht mit der Chance, den VfB als Teampkapitän in die eSports-Saison zu führen, ein Traum in Erfüllung. Ich bin in der Region geboren und aufgewachsen und VfBler durch und durch“.

Niklas Luginsland hat bereits von 2018 bis 2020 beim VfB Stuttgart im eSports-Team gespielt und Master-Absolvent der VfB Stuttgart Akademie. Er sagt: „Es ist wie eine Heimkehr, wieder Teil des VfB-eSports-Teams zu sein. Hier habe ich meine Spielerkarriere begonnen. Durch meinen Master in der VfB-Akademie ist der Kontakt zu meinem Herzensverein nie abgerissen“. Luginsland freue sich sehr darauf, in der kommenden Saison die Fans mit Inhalten rund um das Team versorgen zu können.