VfB trifft auf FC Bayern: So will Bruno Labbadia den Sosa-Ausfall auffangen

Am Samstagabend (04.03.) trifft der VfB Stuttgart auf den FC Bayern München. Nach der ernüchternden 1:2-Niederlage auf Schalke müssen die Schwaben ausgerechnet gegen den Rekordmeister punkten. Als wäre das nicht schon schwierig genug, muss Trainer Bruno Labbadia den Ausfall von Linksverteidiger Borna Sosa kompensieren. Welche Möglichkeiten hat er?

Lässt Bruno Labbadia den VfB mit vier Innenverteidigern spielen?

Der Kroate sah gegen den FC Schalke die fünfte Gelbe Karte und fehlt gegen die Bayern. "Wie wir Borna ersetzen, haben wir noch nicht endgültig geklärt", so der VfB-Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag (02.03.). In der Trainingseinheit am Donnerstag will Labbadia in der Abwehr verschiedene Varianten ausprobieren. "Wir wollen das heute bearbeiten."

Möglich ist, dass Labbadia in der Viererkette vier Innenverteidiger aufbietet. Allerdings ist der Einsatz von Hiroki Ito fraglich. "Hiroki hat seit Samstag Rückenprobleme. Am Dienstag haben wir ihn komplett aus dem Training rausgenommen, am Mittwoch hat er nur halb trainiert."

Solange unklar sei, ob Ito spielen kann, wolle sich Labbadia auf keine Formation in der Viererkette festlegen. "Wir müssen abwarten, ob Hiroki spielen kann oder nicht." Bei einem Ausfall des Japaners könnte Dan-Axel Zagadou in die Innenverteidigung rücken, Nikolas Nartey könnte dann als Linksverteidiger auflaufen. Dass Waldemar Anton erneut als Rechtsverteidiger aufläuft, scheint außer Frage. Auch Konstantinos Mavropanos hat seinen Platz in der IV sicher.

Personallage beim VfB: Serhou Guirassy fehlt auch gegen Bayern

Für Serhou Guirassy kommt ein Einsatz gegen den FC Bayern München noch zu früh. "Serhou hat jetzt mit Lauftraining angefangen", so Labbadia. Mit dem Angreifer werde aktuell viel im Intervallbereich gearbeitet, also geradlinige Läufe oder eine Fitnesseinheit auf dem Fahrrad.

Wie lange der Stürmer noch ausfällt, ist unklar. "Es ist schwer, eine Wasserstandsmeldung bei Serhou abzugeben." Bei der Art der Verletzung sind die Ausfallzeiten unterschiedlich lange, erklärt der VfB-Trainer. "Ich denke nicht, dass er ein Thema für Frankfurt ist." Der treffsicherste Angreifer wird dem VfB also noch rund zwei Wochen fehlen.

Auch Florian Müller könnte das Spiel gegen den FC Bayern verpassen. Der Keeper kämpft aktuell mit Problemen im Handgelenk. "Wir werden morgen entscheiden, ob er in den Kader zurückkehren kann", so Labbadia.