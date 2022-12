VfB verliert 0:3 gegen Luzern: So lief das erste Spiel unter Bruno Labbadia

Der VfB Stuttgart hat sein Testspiel gegen den FC Luzern mit 0:3 (0:1) verloren. In der ersten Partie unter dem neuen Cheftrainer Bruno Labbadia sahen die beiden Torhüter Florian Müller und Fabian Bredlow jeweils nicht gut aus.

Bruno Labbadia lässt den VfB in der 4-1-4-1-Grundordnung spielen

Rund 500 Zuschauer hatten sich bei eisigen Temperaturen am Freitagabend (16.12.) auf den Weg ins Robert-Schlienz-Stadion gemacht. Mit Spannung wurde erwartet, in welcher Formation Bruno Labbadia seine Elf auf den Platz schicken würde. Die Erkenntnis nach 90 Minuten: Der neue Trainer lässt in einer 4-1-4-1-Grundordnung spielen.

Mit einem festen Sechser, einem Stürmer und einem variablen Vierer-Mittelfeld will Labbadia den VfB wieder in die Erfolgsspur bringen. Auffallend war vor allem, dass der neue Coach den Interims-Kapitän Waldemar Anton in der zweiten Halbzeit auf der alleinigen Sechser-Position aufbot.

Bruno Labbadia (rechts) bei seinem ersten Spiel als neuer VfB-Trainer. © Danny Galm

Trotz der deutlichen Niederlage lässt sich die sportliche Aussagekraft dieses Testspiels nur schwer beurteilen. Bruno Labbadia tauschte seine Elf in der Halbzeit nahezu komplett aus und probierte viel aus. Nach einer anstrengenden ersten Trainingswoche mit angezogenen Zügeln war der ein oder andere Profi womöglich auch einfach nur platt.

Florian Müller und Fabian Bredlow sehen bei den Gegentoren nicht gut aus

Ins Auge stach allerdings, dass beide Torhüter bei den ersten beiden Gegentreffern nicht gut aussahen. Vor allem Florian Müller ließ in der ersten Halbzeit einen Kullerball ins Tor passieren. Das darf dem Stammkeeper nicht passieren, ein klarer Torwartfehler.

Vorstandsberater Sami Khedira und der neue Leiter der Lizentspielerabteilung Christian Gentner schauen zu. © Danny Galm

Auch Fabian Bredlow ließ sich beim 0:2 tunneln. Kein klarer Fehler, die Nummer zwei sah aber mindestens unglücklich aus. Beim dritten Tor passte dann die Zuordnung im Zentrum nicht. Dieser Gegentreffer geht auf die Kappe der Stuttgarter Hintermannschaft.

Nicht mit von der Partie waren die verletzten und angeschlagenen Spieler Chris Führich, Konstantinos Mavropanos, Josha Vagnoman, Laurin Ulrich und Samuele di Benedetto. Die WM-Fahrer Wataru Endo, Hirkoi Ito und Borna Sosa fehlten ebenfalls.

So hat der VfB gespielt:

1. HZ: Müller - Stenzel, Anton, Zagadou, Nartey - Karazor - Kastanaras, Ahamada, Tomas, Coulibaly - Guirassy

2. HZ: Bredlow - Stenzel, Aidonis, Zagadou, Reichardt - Anton - Silas, Egloff, Millot, Kuol - Pfeiffer