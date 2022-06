VfB-Vorbereitungsstart: Training, Transfers und Termine - Was Fans wissen müssen

Mit den obligatorischen Leistungstests nach der Sommerpause startet der VfB Stuttgart am Wochenende mit den Vorbereitungen auf die neue Bundesliga-Saison. Dürfen die Fans zum ersten Training kommen? Welcher Spieler könnte noch gehen? Und wann und wo sind die Testspiele? Was Fans vorab wissen müssen, haben wir hier zusammengetragen:

Was am Samstag (25.06.) und Sonntag (26.06.) passiert

Wie jedes Jahr werden die Profis im Olympiastützpunkt am Neckarpark die Leistungsdiagnostik absolvieren. Vor dem Trainingsstart soll verteilt über zwei Tage überprüft werden, auf welchem Fitness-Level die Spieler aus der Sommer-Pause kamen. Sprich: Wer im Urlaub auf der faulen Haut lag - und wer die Ferien-Trainingspläne (Laufen, Kraft- und Stabilitätsübungen) vorbildlich absolviert hat. Aus den Ergebnissen ergibt sich die individuelle Trainings- und Belastungssteuerung für die kommenden Wochen. Pro Spieler dauert die Diagnostik rund eineinhalb Stunden, weshalb den ganzen Samstag sowie den halben Sonntag über im Sport Stuttgart geschwitzt und gerannt wird.

Wie der Trainingsauftakt am Montag (27.06.) abläuft

Der erste Aufgalopp steigt dann am Montagnachmittag um 15 Uhr auf dem Trainingsplatz 1 am Clubzentrum. 1000 Fans sind zugelassen, die Einheit wird zusätzlich über den VfB-YouTube-Kanal gestreamt. Weitere Infos gibt es hier.

Trainer Pellegrino Matarazzo im Gespräch mit Stürmer Sasa Kalajdzic. © Danny Galm

Transfers: Wer noch gehen könnte

Der Kader der Stuttgarter soll verkleinert werden. Zudem muss Sportdirektor Sven Mislintat auch in diesem Sommer einen Transferüberschuss erwirtschaften. Im Fokus stehen dabei vor allem Sasa Kalajdzic, Borna Sosa und Orel Mangala. Das ist der aktuelle Stand beim Trio:

Sasa Kalajdzic

Ein Abschied in diesem Sommer ist nach wie vor die wahrscheinlichste Variante. „Die Chance, dass Sasa in Stuttgart bleibt, liegt bei unter fünf Prozent“, sagte unlängst sein Berater gegenüber dem SWR. Das Kalajdzic seinen 2023 auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert, um dann im nächsten Sommer die Schwaben zu verlassen, ist demnach kein Thema.

Mittelfeldspieler Phillip Klement. © Danny Galm

Es droht jedoch eine Hängepartie. Das Transferfenster schließt diesen Sommer erst am 01. September. Und ein Großteil der Wechsel geht in den letzten beiden Wochen vor dem Schließen des Fensters über die Bühne. Wo der Österreicher schlussendlich landen wird? Der FC Bayern München und Teams aus England sollen weiter interessiert sein, in Dortmund hat man hingegen auf den Franzosen Sebastian Haller von Ajax Amsterdam umgeschwenkt.

Borna Sosa

Zuletzt wurde das Interesse des FC Chelsea London kolportiert. Wie aber auch im Fall Kalajdzic dürfte sich auch die Personalie Sosa noch eine Weile hinziehen. Ein konkretes Angebot liegt nach wie vor nicht auf dem Tisch. Die mündliche Zusage, dass der kroatische Nationalspieler den VfB für 25 Millionen Euro verlassen darf, hat weiter ihre Gültigkeit. Klar scheint ebenfalls: Auch Sosa will in diesem Sommer den nächsten Karriere-Schritt gehen und zu einem international spielenden Verein wechseln.

Orel Mangala

Der Belgier hat sich in der Rückrunde selbst mit einem Interview ins Schaufenster gestellt. Diese ungelenke Eigenwerbung versuchten er und sein Berater später wieder einzufangen ("Ist alles erstunken und erlogen"). Nach fünf Jahren im Schwabenland scheint eine Luftveränderung beim 23-Jährigen allerdings keineswegs abwegig. Allerdings stehen die Top-Klubs nicht Schlange. Auch, weil Mangala seinen Stammplatz zuletzt verloren hatte. Waren vor einiger Zeit noch Atlético Madrid und der SSC Neapel an Mangala interessiert, so soll nun der Premiere-League-Aufsteiger Nottingham Forrest ein Auge auf den Achter geworfen haben. Zwar kein europäischer Fußball-Adel, aber eine ordentliche Ablösesumme sollte für den VfB möglich sein.

Darüber hinaus zählen Philipp Förster, Clinton Mola, Philipp Klement, Mateo Klimowicz und Roberto Massimo zu den potentiellen Wechselkandidaten. Bei Förster hat wohl Liga-Konkurrent VfL Bochum die besten Chancen, den Mittelfeldspieler zu verpflichten. Im Raum steht dem Vernehmen nach eine Ablösesumme zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro.

Während es Mola zurück nach England ziehen und Roberto Massimo (Bielefeld) sowie Mateo Klimowicz (FC Elche, Sampdoria Genua sowie Charlotte FC) verliehen werden könnten, steht bei Klement ein Verkauf im Raum. Vergangene Saison war der 29-Jährige an den SC Paderborn verliehen. Und die Ostwestfalen würden Klement gerne verpflichten. Auch der 1. FC Nürnberg soll interessiert sein. Die zuletzt verliehenen Antonis Aidonis, Maxime Awoudja (noch kein neuer Leih-Klub) und Leonhard Münst (FC St. Gallen) sollen noch einmal per Leihe Spielpraxis sammeln.

Wer noch kommen könnte

Da Sven Mislintat zunächst das mit 34 Profi zu üppig besetzte Aufgebot verschlanken will, werden aktuell in der Gerüchteküche nur wenige Neuzugänge mit dem VfB in Verbindung gebracht. Bekannt ist bislang lediglich, dass Mislintat einen Defensiv-Allrounder verpflichten möchte. Da Atakan Karazor (weiter in U-Haft auf Ibiza) auf unbestimmte Zeit fehlen wird, dürfte diese Baustelle besondere Priorität genießen.

Ein Kandidat soll Josha Vagnoman vom HSV sein. Die Verhandlungen laufen, die Hanseaten fordern wohl über sieben Millionen Euro Ablöse - was der VfB nicht bezahlen will. Mit dem Spieler wurde dem Vernehmen nach bereits eine Einigung erzielt. Nun läuft das Feilschen um den Preis. Eine Einigung bei rund fünf Millionen Euro könnte wohl noch Ende der Woche zustande kommen.

Zudem dürfen die Nachwuchsspieler Thomas Kastanaras (U19) und Laurin Ulrich (U17) in der Vorbereitung bei den Profis trainieren und sich für einen Platz im Lizenzspieler-Kader empfehlen.

Wie die Vorbereitung läuft

Dem Auftakt in die Sommer-Vorbereitung folgt das erste Testspiel am 02. Juli beim Landesligisten SV Böblingen (15 Uhr). In der Woche drauf steht ein nicht-öffentliches Freundschaftsspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden auf dem Programm (06. Juli) und vom 09. bis 16. Juli steigt das Trainingslager in Weiler-Simmerberg im Allgäu. Alle Termine im Überblick:

25./26. Juni: Start der Vorbereitung mit Leistungsdiagnostik

27. Juni: Trainingsauftakt in Bad Cannstatt

02. Juli: Testspiel beim Landesligisten SV Böblingen (Stadion im Silberweg, 15 Uhr)

06. Juli: Testspiel gegen Wehen Wiesbaden (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

09. bis 16. Juli: Trainingslager im Allgäu (Weiler-Simmerberg)

09. Juli: Testspiel gegen den FC Zürich (Zeppelinstadion des VfB Friedrichshafen, 17.30 Uhr)

16. Juli: Testspiel gegen den Brentford FC (Zeppelinstadion des VfB Friedrichshafen, 15.30 Uhr)

23. Juli: Testspiel gegen den FC Valencia (Mercedes-Benz Arena, 15.30 Uhr)

Wann es wieder ernst wird