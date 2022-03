VfB hofft auf Effekt im Abstiegskampf: Pascal Stenzel vor Rückkehr

Sportdirektor Sven Mislintat hofft, dass der Comeback-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach für den VfB Stuttgart der Wendepunkt im Abstiegskampf wird. «Ich glaube, dass das schon ein Befreiungsschlag war», sagte der 49-Jährige am Sonntag: «Das ist ein Super-Startschuss. Das ist ein noch besserer Sieg als ein dreckiges 2:1. Das kann Energie freisetzen.»

Nach zuvor neun sieglosen Spielen hatte der Tabellen-17. am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:2 gewonnen und den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit Mitte Dezember gefeiert.

So ist der Stand bei Pascal Stenzel

Vor dem Gastspiel beim 1. FC Union Berlin stecken die Schwaben weiter tief im Abstiegskampf, rückten aber bis auf einen Zähler an Hertha BSC auf dem Relegationsrang heran.

Mislintat äußerte sich optimistisch, dass Rechtsverteidiger Pascal Stenzel am kommenden Samstag wieder eine Option ist. Stenzel hatte gegen Gladbach wegen eines kleinen Muskelfaserrisses in der Wade gefehlt und trainierte seit dem 1:2 in Hoffenheim nur individuell.