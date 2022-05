Warum Alexis Tibidi bis auf Weiteres nicht bei den VfB-Profis trainieren wird

Der 18 Jahre alte Alexis Tibidi wird bis auf Weiteres nicht bei den Profis des VfB Stuttgart trainieren. „Er hat ein bisschen seine Position bei uns verbockt“, erläuterte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag (20.05.).

Auch vor dem 33. Spieltag in München (2:2) habe sich der junge Stürmer laut Matarazzo wieder eine Aktion geleistet, „die einfach nicht geht“. Bereits im Februar hatte der Chefcoach aus disziplinarischen Gründen auf den Franzosen verzichtet. Damals war Tibidi zu spät zum Training gekommen. In der Folge wurde er für eine Woche zur Regionalliga-Mannschaft geschickt. Ein letzter Warnschuss des Trainersteams.

„Er muss im NLZ wachsen“

„Der Junge ist nicht bösartig, aber er ist extrem verpeilt und hat keine Struktur“, so Pellegrino Matarazzo, „wenn er der Mannschaft schadet, muss man als Trainer reagieren.“

Die Türe zu den Profis ist damit natürlich aber nicht endgültig geschlossen für das Sturmtalent aus Lille, das in dieser Saison in Dortmund sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat und insgesamt 13 Mal im Spieltagsaufgebot stand.

Die klare Ansage von Matarazzo: „Er muss im NLZ wachsen. Wenn wir das Gefühl haben, dass er - was das Thema Professionalität angeht - einen Schritt gemacht hat, kann er zurückkehren. Aber davor nicht.“

Trainingsauftakt Ende Juni, Trainingslager im Allgäu

Dahingegen wird U-19-Stürmer Thomas Kastanaras in der Vorbereitung bei den Profis mit dabei sein. „Am Ende entscheidet er mit seiner Leistung, wie weit und wie schnell es geht“, so Pellegrino Matarazzo über die Perspektive des 19 Jahre alten Griechen. Wie es nicht geht, hat Kollege Tibidi vorgemacht.

Ende Juni startet der VfB mit den Vorbereitungen für die neue Bundesliga-Saison. Nach der Leistungsdiagnostik am 25. und 26. Juni steigt am 27. Juni der offizielle Trainingsauftakt. Vom 09. bis zum 16. Juli geht es anschließend in ein Trainingslager im Allgäu. Stand jetzt mit Kastanaras - und ohne Tibidi.