Warum der VfB Stuttgart gegen Gladbach in einem Sondertrikot auflaufen wird

Der VfB Stuttgart wird im kommenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in einem Sondertrikot auflaufen. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag (03.03.) wurde das Shirt aus recycelten Textilien hergestellt. Ziel der Aktion ist es, ein Zeichen für ökologische Nachhaltigkeit zu setzen.

Auf 1893 Stück limitiert

Idee, Konzept und Produktion des cremefarbenen Trikots mit dunkelrotem Brustring wurden gemeinsam mit Trikosponsor Jako entwickelt. „VfBfairplay – Wir tragen Verantwortung – Für Cannstatt – Für Stuttgart – Für unsere Welt“ steht eingeprägt als Botschaft auf der Vorderseite des Jerseys, das fortlaufend nummeriert auf 1893 Stück limitiert und ab sofort zum Preis von 84,95 € beim VfB sowie bei 11teamsports erhältlich ist. Nach der Partie am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr) werden die Sondertrikots über das Auktionsportal United Charity zu Gunsten der ökologischen VfBfairplay-Projekte versteigert.

Das Sondertrikot ist auf 1893 Exemplare limitiert. © VfB Stuttgart

Von jedem verkauften Trikot wird der Klub fünf Euro für das Pflanzen eines Baums spenden. Das Pflanzen wird gemeinsam mit dem NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. und dessen lokalen Partner Cranes Conservation Volunteers (CCV) realisiert. Damit unterstützt der VfB Klimaschutzmaßnahmen am Setima Escarpment am Lake Ol'Bolossat in Kenia, einem Naturschutzgebiet mit einer besonderen biologischen Vielfalt.

„Der VfB Stuttgart setzt mit diesem Trikot Maßstäbe“

Sobald der Baum gepflanzt ist, kann das Wachsen des eigenen Baums sogar verfolgt werden: Ein integrierter NFC-Chip des Schweizer Start-up „collectID“, der auf dem Trikot angebracht ist, stellt die Verbindung zu einer Treetacker-App her. Durch Scannen des Chips erhält der Besitzer zudem Zugriff auf Inhalte zum VfB Stuttgart und zur „Our Team for a better World“-Kampagne. Auch eine digitale Zuordnung ist damit möglich: Der Käufer des Trikots kann sein „Besitzrecht“ in der Blockchain hinterlegen.

„Der VfB Stuttgart setzt mit diesem Trikot Maßstäbe, denn die Wiederverwertung genutzter Textilien ist der bisher nachhaltigste Ansatz in der Kleidungsproduktion“, sagt VfB-Marketingvorstand Rouven Kasper. „Mit den Trikots aus recycelten Textilien gehen wir einen ersten Schritt in Richtung echter Kreislaufwirtschaft. Wir freuen uns, dass sich der VfB Stuttgart dieser Idee von Anfang an angeschlossen hat und als große Stütze und mit vielen Impulsen an unserer Dachkampagne mitwirkt“, ergänzt Jako-Vorstand Tobias Röschl.