Weitere Corona-Fälle beim VfB: Coulibaly, Didavi und Millot fallen aus

Beim VfB Stuttgart gibt es drei weitere Corona-Fälle: Enzo Millot, Tanguy Coulibaly und Daniel Didavi wurden am Mittwoch (16.02.) positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich laut einer Vereinsmitteilung in häuslicher Isolation. Für das Heimspiel gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag (16.02.) stehen die Spieler dementsprechend nicht zur Verfügung.

Zuletzt hatten sich auch Abwehrchef Waldemar Anton und Stürmer Omar Marmoush mit dem Virus infiziert. Während Anton wieder mit dem Team trainieren kann, ist Marmoush noch in Quarantäne.