Wie der VfB Stuttgart den großen FC Bayern München ärgern möchte

Früher wurden die Spiele zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München gerne als „Südschlager“ betitelt. Doch aus dem Gipfeltreffen von einst ist längst ein Duell „David gegen Goliath“ geworden. So auch in dieser Spielzeit. Wenn der Aufsteiger aus dem Schwabenland am Samstag (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker) beim Rekordmeister gastiert, sind die Rollen klar verteilt. Und VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo weiß: „Wenn wir nicht den Mut haben, Fußball zu spielen, dann haben wir keine Chance.“

„Wir wollen Vollgas geben“

Den Fans verspricht er: „Wir wollen Vollgas geben.“ Von seiner Elf fordert er: „Man darf Bayern nicht in einen Spielrhythmus kommen lassen.“ Mit Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Hoffenheim im Rücken soll so auch der große FCB geärgert werden. „Wir sind gegen Hoffenheim extrem geschlossen aufgetreten und hatten eine gute Kommunikation auf dem Platz.“ Besonders die Abgeklärtheit seiner jungen Mannschaft beeindruckte den Coach am vergangenen Sonntag: „Reife ist auch eine gewisse Stabilität, wenn es mal unruhig wird. Wenn etwas am kippen ist, dagegen halten zu können.“

Gonzalez bereit, Rückschlag für Egloff

Bereit für das Spiel beim Tabellenführer ist derweil Torjäger Nicolas Gonzalez. „Nico ist voll im Mannschaftstraining dabei und fühlt sich gut“, sagte Matarazzo am Donnerstag (18.03.) auf der Spieltagspressekonferenz. „Wir haben jetzt noch zwei Trainingstage. Wir werden sehen, was bei ihm möglich ist. Wenn wir das Gefühl haben, dass er 60 Minuten gehen kann, dann ist er eine Option für die Startelf. Ansonsten wird er von der Bank kommen.“ Offen ließ der Trainer, wer den verletzten Mittelfeldmotor Orel Mangala (Muskelfaserriss) ersetzen wird. Mit Atakan Karazor, Gonzalo Castro und dem jungen Naouirou Ahamada stehen gleich drei Alternativen bereit.

Einen Rückschlag hinnehme muss hingegen Youngster Lilian Egloff, der sich seit Dezember 2020 mit einem Knochenödem herumplagt. „Er wird wieder zurück gehen in die Reha-Welt“, sagte Matarazzo. „Es sah kurzzeitig gut aus, aber sein Fuß bereitet ihm weiter schmerzen.“