Wo landet der VfB Stuttgart am Ende der neuen Saison? Das tippen unsere Reporter

An diesem Freitag (05.08.) beginnt die ungewöhnliche Bundesliga-Saison mit einer zweimonatigen WM-Unterbrechung. Was bringt die neue Spielzeit für den VfB Stuttgart? Unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer wagen ein paar Prognosen:

Wo landet der VfB am Ende der Saison?

Danny Galm: „Das Trainerteam hat die richtigen Schlüsse aus den Fehlern der vergangenen Spielzeit gezogen. Schon in der Vorbereitung präsentierte sich die Mannschaft deutlich homogener, fitter und leistungsbereiter als im Vorjahr. Zudem wurde der Kader mit drei sinnvollen Neuzugängen verstärkt. Und zwei Jahre in Folge wird kein Klub von einem derart epischen Verletzungspech verfolgt wie die Stuttgarter letzte Runde. Dementsprechend entspannter wird die neue Saison verlaufen. Letztlich landet der VfB im sicheren Mittelfeld auf dem 12. Platz - und niemand muss bis zur 92. Minute am 34. Spieltag um den Klassenverbleib zittern.“

Simeon Kramer: „Selten habe ich eine Vorbereitung der Schwaben erlebt, die so intensiv und knackig war wie in diesem Jahr. Zudem gab es wohl noch nie einen VfB-Trainer, der nach einer verkorksten Saison eine so schonungslose Analyse durchgezogen hat - und der alle Fehler und Verbesserungspotenziale auch noch offen kommuniziert. Diese Mischung aus gelebter Fehlerkultur, Kontinuität, Zusammenhalt und einem verschärften Ton gegenüber der Mannschaft wird den VfB durch die Saison tragen. Dazu der Push aus dem Last-Minute-Klassenerhalt gegen Köln - das wird ein sicherer 10. Platz.“

Diese drei VfB-Spieler sollten Sie auf dem Schirm haben:

Danny Galm:

Silas : „Das Lächeln ist längst wieder zurück, die Spielstärke und Torgefahr folgen bald. Der Stürmer kann nach den vielen Verletzungen und dem Wirbel um seine Identität komplett befreit aufspielen und wird wieder zu einer der Hauptattraktionen im VfB-Spiel.“

: „Das Lächeln ist längst wieder zurück, die Spielstärke und Torgefahr folgen bald. Der Stürmer kann nach den vielen Verletzungen und dem Wirbel um seine Identität komplett befreit aufspielen und wird wieder zu einer der Hauptattraktionen im VfB-Spiel.“ Naouirou Ahamada : „Ballsicher, spielstark, torgefährlich: Der junge Franzose wird den Abgang von Orel Mangala schnell vergessen machen und seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld eindrucksvoll rechtfertigen.“

: „Ballsicher, spielstark, torgefährlich: Der junge Franzose wird den Abgang von Orel Mangala schnell vergessen machen und seinen Stammplatz im zentralen Mittelfeld eindrucksvoll rechtfertigen.“ Lilian Egloff: „Es ist an der Zeit, dass eines der größten Talente aus dem VfB-NLZ seine Qualitäten endlich auch auf der großen Bühne unter Beweis stellen kann. Jetzt ist der Heilbronner fit und in hervorragender Form. Die Saison 2022/23 wird seine Spielzeit werden.“

Simeon Kramer:

Josha Vagnoman : „Der Neuzugang wird voll einschlagen. Beidfüßig, schnell, körperlich robust und solide im Abschluss - beste Voraussetzungen für einen Wingbacker. Unter Matarazzo wird er den nächsten Schritt machen und seine Verletzungshistorie vergessen machen - dafür sorgt das neue Fitness-Konzept des VfB.“

: „Der Neuzugang wird voll einschlagen. Beidfüßig, schnell, körperlich robust und solide im Abschluss - beste Voraussetzungen für einen Wingbacker. Unter Matarazzo wird er den nächsten Schritt machen und seine Verletzungshistorie vergessen machen - dafür sorgt das neue Fitness-Konzept des VfB.“ Juan Jose Perea : „Wer nach dem Abgang von Nicolas Gonzalez bemängelt hat, dass es dem VfB im Angriff an Instinkt, Tiefgang und Galligkeit fehlt, den wird Perea zum Schweigen bringen. Der junge Kolumbianer wird zum Gonzalez 2.0.“

: „Wer nach dem Abgang von Nicolas Gonzalez bemängelt hat, dass es dem VfB im Angriff an Instinkt, Tiefgang und Galligkeit fehlt, den wird Perea zum Schweigen bringen. Der junge Kolumbianer wird zum Gonzalez 2.0.“ Enzo Millot: „Der junge Franzose bringt etwas ins Spiel des VfB, was zuletzt gefehlt hat: die Straßenkicker-Mentalität. Gute Technik, Zug zum Tor, Bock aufs Kicken - es macht Spaß, Millot zuzusehen. Einzig die Reife in seinem Spiel fehlt - doch die holt er sich in dieser Saison.“

Bester VfB-Torschütze wird …

Danny Galm: „Sasa Kalajdzic. Der Österreicher verlässt den VfB nicht in diesem Sommer, verlängert seinen Vertrag und trifft 15 Mal.“

Simeon Kramer: „Tiago Tomas. Da Kalajdzic noch wechselt, wird er Stürmer Nummer 1 - und trifft 14 Mal.“

Das Überraschungs-Team der Saison wird …

Danny Galm: „Borussia Mönchengladbach“

Simeon Kramer: „TSG 1899 Hoffenheim“

Die Enttäuschung der Saison wird …

Danny Galm: „Bayer Leverkusen“

Simeon Kramer: „Eintracht Frankfurt“

Wer muss in die 2. Liga?

Danny Galm: „Bochum und Augsburg“

Simeon Kramer: „Bochum und Hertha“

Und Meister wird?

Danny Galm: „FC Bayern München“

Simeon Kramer: „FC Bayern München“