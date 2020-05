VfB verlängert Vertrag mit Trainer Pellegrino Matarazzo bis 2022

Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart mit Trainer Pellegrino Matarazzo vorzeitig bis 2022 verlängert. Der Vertrag sei für die 1. und 2. Liga gültig, teilte der Verein am Mittwoch mit. Damit setzten die Schwaben vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag (20.30 Uhr/ZVW-Liveticker) ein klares Zeichen. "Mit der seit mehreren Wochen geplanten Vertragsverlängerung möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir Kontinuität leben wollen", erklärte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger. Sportdirektor Sven Mislintat ergänzte: "Seit seiner Ankunft im Januar denkt, lebt, arbeitet Rino Fußball, identifiziert sich mit seiner Aufgabe und dem VfB in einer Art und Weise, dass es für uns nur logisch und konsequent ist, unabhängig von kurzfristigen Resultaten die kommenden Jahre mit ihm zu arbeiten."

Der #VfB hat den ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag mit Cheftrainer Pellegrino #Matarazzo vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. pic.twitter.com/WsWGFPF5GG — VfB Stuttgart (@VfB) May 27, 2020

Der VfB, der für seine etlichen Trainerwechsel bekannt ist, hatte Matarazzo in der Winterpause als Nachfolger für Tim Walter verpflichtet. Der 42 Jahre alte Matarazzo hatte den Posten ohne Erfahrung als Cheftrainer übernommen. Den Neustart nach der Coronavirus-Pause verpatzten die Stuttgarter allerdings mit zwei Niederlagen bei Wehen Wiesbaden und bei Holstein Kiel. Dadurch war der VfB vor dem Topspiel gegen den Hamburger SV in die Krise gerutscht. Fragen zur Qualität des Kaders und Zweifel an der Aufstiegsreife kamen auf. In der Zweitliga-Tabelle belegt der VfB derzeit den dritten Tabellenrang mit einem Punkt Rückstand auf den HSV auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz.