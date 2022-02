Carolin Häfner

Stellvertr. Zeitungspatin für die Grundschule Birkmannsweiler

„Kärcher unterstützt über 700 soziale Projekte jährlich in den Sparten Kultur, Natur und Gesellschaft. Und dazu zählt jetzt auch die Zeitungspatenschaft in Kooperation mit dem Zeitungsverlag Waiblingen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich in der Tageszeitung informieren können und mitkriegen, was los ist vor Ort und in der Welt. Wir wollen, dass sie schon früh einen Zugang zu sachlicher und umfassender Information finden, um mitreden zu können. Leider haben viele zuhause keine Zeitung mehr. Daher wollen wir mit der Zeitungspatenschaft dazu beitragen, dass alle Zeitung lesen können.“

