Detlef Holzwarth

Zeitungspate für die Wittumschule Urbach

„Als passionierter Zeitungsleser, der hier zur Schule gegangen ist, möchte ich mich als Zeitungspate engagieren und den Heranwachsenden in meiner Heimatgemeinde die Zeitungslektüre schmackhaft machen. Ein großer Vorteil der Lokalzeitung ist, dass man nur hier viel erfahrt, was in Urbach passiert. Weil die Welt vielfältig und unübersichtlich ist, ist es mir wichtig, dass junge Menschen mit seriösen Nachrichten und vertrauenswürdigen Informationen aufwachsen und sich die Welt nicht nur ergoogeln. Und wer informiert ist, kann auch eine eigene Meinung vertreten.“

