Dr. Michael Konik

Zeitungspate für das Remstal-Gymnasium Weinstadt

„Mit meiner Zeitungspatenschaft möchte ich allen Schülern die Möglichkeit eröffnen, sich über jedes Thema zu unterhalten und über viele Bereiche nicht nur oberflächlich Bescheid zu wissen. Wichtig ist die Vielfalt an Themen, Ressorts, Blickpunkten und Meinungen. Ich biete die Waiblinger Kreiszeitung auch unseren jugendlichen und erwachsenen Patienten im Aufenthaltsraum unserer Praxis an. Bezüglich sämtlicher Belange hier in der Gegend erfahre ich in der Lokalzeitung immer ganz aktuell, was gerade läuft.“

