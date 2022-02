Hermann Schöllkopf

Zeitungspate für das Staufer-Gymnasium Waiblingen

„Zeitunglesen will gelernt sein. Als Heranwachsender habe ich es so erlebt, dass die Zeitung auf dem Frühstückstisch lag und ich automatisch immer wieder reingeschaut habe. Aber ich musste auch lernen, mich in der Zeitung zu orientieren, was ist wichtig, was betrifft mich. Gerade in der Lokalzeitung lese ich über die Ereignisse, die direkt um die Haustüre passieren. Informationen weltweit sind natürlich auch wichtig, aber sie betreffen mich nicht hautnah. In vielen Haushalten ist gibt es heute keine Zeitung mehr. Deshalb habe ich eine Zeitungspatenschaft übernommen, um die Jugend zu unterstützen, weil ich gut finde, wenn junge Menschen Zeitung lesen und weil es eine regionale Aktion ist. Wir sind mit unserem Unternehmen seit Jahrzehnten in der Region fest verwurzelt.“

www.schoellkopf-backwaren.de

www.staufergymnasium.de