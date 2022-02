Julia Abramzik

Zeitungspatin für die Lehenbachschule Winterbach

„Wir haben gerne eine Zeitungspatenschaft übernommen, weil wir als Kinder selber Leserfahrung mit der Zeitung sammeln durften. Ich selber lese seit der Schulzeit die Zeitung. Natürlich haben wir uns für die Lehenbachschule hier in Winterbach entschieden, weil wir die Jungen und den Sport gerade hier in Winterbach, wo wir auch arbeiten, unterstützen wollen. Mit der Lokalzeitung bekommt man einfach am besten mit, was hier los ist. Und das sind ja auch die Themen, die uns betreffen.“

www.abramzik.de

www.lehenbachschule.com