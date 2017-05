VfB Stuttgart Der Vorstand reagiert auf Kritik der Ultras

Stuttgart.

Vor sechs Tagen hat sich die größte Stuttgarter Ultra-Vereinigung, das „Commando Cannstatt 97“, mit einer ausführlichen Stellungnahme zum Thema Ausgliederung zu Wort gemeldet. Die Ultras beziehen in einem am vergangenen Mittwoch auf ihrer Homepage veröffentlichten Schreiben klar Position: Das „CC97“ kritisiert die Alternativlosigkeit der Ausgliederungspläne und die Marketingkampagne im Vorfeld der Mitgliederversammlung. Auch fürchten die Ultras eine Reduzierung der Teilhabe der e.V.-Mitglieder an einer AG und einen von Investoreninteressen gesteuerten VfB.