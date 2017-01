VfB Stuttgart Schindelmeiser kündigt Neuzugänge an

Stuttgart . Der VfB Stuttgart ist mit einem umkämpften 1:0-Sieg beim FC St. Pauli in die Rückrunde gestartet. Während sich Spieler, Trainer und Betreuer jubelnd in den Armen lagen, war VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser schon wieder gefordert.

Zwei neue Spieler für den VfB

Der Sportvorstand bestätigte am Sonntag nach dem Sieg auf St. Pauli, dass bis zum Ende der Transferperiode am Dienstag noch mehr als ein Spieler nach Stuttgart wechseln wird.

„Einige Details sind noch nicht spruchreif“, wiegelte Schindelmeiser zwar eine Nachfrage der StZ ab, klar ist aber, dass der VfB womöglich schon an diesem Montag einen neuen Innenverteidiger präsentieren wird. Auf dieser Position besteht der größte Handlungsbedarf, da den Club im Winter gleich zwei Innenverteidiger (Sama und Sunjic) verlassen haben.

Klares Anforderungsprofil

Zudem ist der VfB auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler. „Wir haben frühzeitig alle Optionen ausgelotet“, so Schindelmeiser, der ein klares Anforderungsprofil an neue Spieler hat. Dazu zählt nicht nur die Bereitschaft, in der zweiten Liga alles zu geben, sondern auch ein Bekenntnis, den Weg mit dem VfB auch über den Sommer hinaus mitgehen zu wollen. Ganz gleich, in welcher Liga.

Namen wollte Jan Schindelmeiser am Sonntag keine kommentieren. Gerüchte gibt es kurz vor Ablauf der Transferperiode (am 31. Januar um 12 Uhr ) zuhauf. So soll der VfB nach Informationen der französischen L'Équipe am 19-jährigen Franzosen Jérôme Onguene interessiert sein. Der gebürtige Kameruner gilt als großes Talent und spielt aktuell für den FC Sochaux in der zweiten französischen Liga.

Auch der Name Mikel Merino wird immer noch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Der 20-jährige Spanier vom BVB ist ein absoluter Wunschspieler von Hannes Wolf, doch die Dortmunder wollen den Mittelfeldspieler nicht verkaufen.