VfB-Transferticker Tashchy nach Bielefeld? Maxim auf die Insel?

Dienstag, 03. Januar, 15:13: Die Neue Presse aus Hannover schreibt zur Personalie Philip Heise: "Der Linksverteidiger verlässt den VfB Stuttgart. Er war vor einem halben Jahr Thema bei 96. Jetzt nicht mehr. Die NP erfuhr: Kaderplaner Christian Möckel hat kein Interesse. Heise wird innerhalb der zweiten Liga zu einem Club aus dem oberen Tabellendrittel wechseln."

Dienstag, 03. Januar, 14:52 Uhr: Zieht es den Stuttgarter Mittelfeldspieler Alexandru Maxim auf die Insel? Ein möglicher Interessent ist der englische Zweitligist Leeds United. (Zur Meldung)

Dienstag, 03. Januar, 14:22 Uhr: Bei zwei weiteren Wechselkandidaten deutet sich Vollzug an. Philip Heise, der sowohl vom FC Union Berlin als auch von der SpVgg Greuther Fürth umworben wird, hat sich nach Informationen der Stuttgarter Zeitung wohl für die Kleeblätter entschieden. Boris Tashchy hat offenbar ebenfalls einen neuen Verein gefunden. Er steht vor einem Transfer zu DSC Arminia Bielelfeld. Dort ist sein alter Förderer Jürgen Kramny Trainer.

Dienstag, 03. Januar, 11:03 Uhr: Mit Max Besuschkow verlässt den VfB das nächste aussichtsreiche Talent. Der 19-Jährige erhält beim hessischen Bundesligisten Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. (Zur Meldung)

Montag, 02. Januar, 16:58 Uhr: Innenverteidiger Stephen Sama verlässt den VfB Stuttgart und wechselt zur SpVgg Greuther Fürth. (Zur Meldung)

Mittwoch, 21. Dezember, 14:07 Uhr: Der erste Wintertransfer des VfB: Julian Green wechselt vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart. Der 21-Jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. (Zur Meldung)

New challenge! After great years at @FCBayern, I'm really looking forward to the new club, the teammates and the city 👌🏾 @VfB #jg37 pic.twitter.com/64FjgB53CU