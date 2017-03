Waiblingen Brand im Bürgerzentrum: Die Aufräumarbeiten haben begonnen

Video: Unsere Drohne fliegt am Tag nach dem Brand über das Bürgerzentrum.

Nach dem Großbrand im Bürgerzentrum haben die Aufräumarbeiten begonnen. Die verkohlte Reste, die das Feuer hinterlassen hat, werden abgefahren. Im Inneren untersuchen Statiker die Standhaftigkeit des Gebäudes. Gemessen wird auch die Kontamination in den Räumen. Die gute Nachricht: die Wohnung des Hausmeisters ist freigegeben. Das Ehepaar kann zurück in seine Wohnung, die es in der Nacht zum Dienstag fluchtartig verlassen musste.



Noch gibt es keine neuen Erkenntnisse zur Schadenshöhe: Oberbürgermeister Andreas Hesky geht noch immer von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Die Solidarität der Waiblinger ist groß: zahlreiche Mails gingen im Rathaus ein, die Bürger sind nach dem Großbrand äußerst betroffen und wollen helfen: aus diesem Grund soll ein Spendenkonto fürs Büze eingerichtet werden.



Derweil ermittelt die Polizei auf Hochtouren: Die Kripo geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, geht mit ihrer Fahndung aber noch nicht an die Öffentlichkeit.