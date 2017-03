Waiblingen Großbrand im Bürgerzentrum: Tatverdächtiger gefasst

Hoher Schaden bei Brand im Bürgerzentrum am Dienstagfrüh ( 28.03. ). Foto: Benjamin Beytekin

Waiblingen. Die Polizei nahm Mittwochnachmittag einen 22-Jährigen fest. Er steht unter dem dringenden Verdacht, den Großbrand am Bürgerzentrum Dienstagnacht verursacht zu haben.



Die Kriminalpolizei Waiblingen hat am Mittwochnachmittag einen 22-Jährigen Deutschen festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht den Brand im Waiblinger Bürgerzentrum gelegt zu haben. Die umfangreichen und intensiven polizeilichen Ermittlungen führten auf die Spur des 22-Jährigen, der in Waiblingen wohnhaft ist.