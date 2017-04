Waiblingen Nach Brand am Alten Postplatz: Zeugenaufruf

Am Samstagabend ( 08.04. ) kam es zu einem folgenschweren Müllbrand am Alten Postplatz. Foto: Benjamin Beytekin

Der Brand an einem Gewerbe- und Praxisgebäude am Alten Postplatz in Waiblingen hat hohen Sachschaden verursacht. Patienten und Mitarbeiter einer Privatklinik konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Kriminalpolizei Waiblingen ermittelt derzeit in alle Richtungen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat vor dem Brand in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat den Brandverlauf beobachtet, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren?

Wer hat Bilder vom Brand gefertigt, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151/950-0 entgegen. Bilder bitte an folgende E-Mail-Adresse senden: waiblingen.kd.k1@polizei.bwl.de