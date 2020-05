Anzeigen WebStore - Rund um die Uhr eine Anzeige schalten

Willkommen bei unserer Online-Anzeigenannahme - Anzeigen WebStore

Sie möchten Ihre Anzeige schnell und unkompliziert über das Internet aufgeben? Schauen Sie jetzt auf unserer Online-Anzeigenannahme vorbei! Einfach die gewünschte Kategorie und Muster auswählen und sich sicher und bequem bis zur Buchung durch das Programm führen lassen. Natürlich stehen wir Ihnen auch per Telefon oder per E-Mail (anzeigen@zvw.de) zur Verfügung.

Sie können aus einer Vielzahl an Mustern und Gestaltungselementen Ihre Anzeigen individuell gestalten und buchen.

Unsere Anzeigenaufgabe bietet Ihnen ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten und verschiedene Buchungsoptionen.

Die Vorteile der Online-Anzeigenannahme:

Geräteunabhängig: Kann auf den meisten Geräten bedient werden

Neue Anzeigenmuster und Vorlagen

Neuer Gestaltungs-Editor mit vielen Funktionen für individuelle Gestaltung

Jetzt online inserieren

Registrierung:

Um eine Anzeige für die Tageszeitungen oder Wochenblätter buchen zu können, ist eine einmalige Registrierung erforderlich.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie automatisch eine Bestätigungs-E-Mail.

Sofern Sie bereits früher Anzeigen über die Online-Anzeigenannahme aufgegeben haben, können Sie sich mit diesen Zugangsdaten auch bei der neuen Online-Anzeigenannahme anmelden.

Anzeige aufgeben - Schritt für Schritt:

Kategorie auswählen

Muster auswählen

Anzeige gestalten (je nach Muster Text eingeben und evtl. Bilder einfügen)

Angebot auswählen (sofern mehrere verfügbar sind)

Rubrik auswählen

Anmelden oder als Neukunde registrieren

AGBs und Widerrufsbelehrung bestätigen

Anzeige bestellen

Sie erhalten im Anschluss eine Auftragseingangsbestätigung an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.