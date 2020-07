Abitur und Co. - Wann sind die Termine für die Abschlussprüfungen 2021?

Nach den Sommerferien sollen die Schüler in Baden-Württemberg wieder regulär unterrichtet werden. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" ab September vor. Aus dem Konzept geht auch hervor, dass die Abschlussprüfungen 2021 zeitlich nach hinten verlegt werden, "um für alle Eventualitäten von vornherein einen Puffer und zusätzliche Zeit für Unterricht und Prüfungsvorbereitung zu haben“, so die Ministerin. Je nach Schulart werden die Prüfungen um drei bis vier Wochen verschoben. Das sind die Termine für die Abschlussprüfungen 2021 an allgemeinbildenden Schulen:

Hauptschulabschlussprüfung:

Haupttermin: 8. Juni bis 15. Juni 2021

Nachtermin: 25. Juni bis 29. Juni 2021

Mündliche Prüfungen: 12. Juli bis 16. Juli 2021

Werkrealschulabschlussprüfung:

Haupttermin: 8. Juni bis 18. Juni 2021

Nachtermin: 25. Juni bis 1. Juli 2021

Mündliche Prüfungen: 12. Juli bis 16. Juli 2021

Realschulabschlussprüfung:

Haupttermin: 8. Juni bis 18. Juni 2021

Nachtermin: 25. Juni bis 1. Juli 2021

Mündliche Prüfungen: 12. Juli bis 16. Juli 2021

Abitur: