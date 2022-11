Feuer bricht in Kinderzimmer aus: Wohnhaus in Tübingen unbewohnbar

In einem Wohnhaus in Tübingen ist es in der Nacht zum Samstag (19.11.) zu einem Brand gekommen. Zwei Zimmer und der Hausflur waren betroffen. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Brand im Kinderzimmer

Wie die Polizei mitteilt war der Brand in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz, verletzt wurde jedoch niemand.

Brandursache bislang unklar

Die Familie kommt vorübergehend bei Bekannten unter, so die Polizei. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.