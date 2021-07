Backnang: 78-Jährige übergibt Betrügerin 38.000 Euro

Am Dienstagnachmittag hat eine 78-Jährige Betrügern nach einem "Schockanruf" 38.000 Euro übergeben.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt vor nahezu täglichen Meldungen über "Schockanrufe" bei meist älteren Menschen. Am Dienstag (27.7.) erkannten drei angerufene Bürger offenbar die Betrugsmasche und meldeten die Vorfälle der Polizei. Bei einem weiteren Anruf gab sich eine Betrügerin als Polizistin aus und erklärte der 78-Jährigen, dass ihre Tochter in einen tragischen Verkehrsunfall mit einem Toten verwickelt worden sei. Der Tochter drohe nun eine Gefängnisstrafe, die vorläufig durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Die Kaution solle sie vorstrecken, am Tag darauf werde sie von einer Versicherung der Tochter zurückgezahlt.

Die 78-Jährige übergab daraufhin der Betrügerin einen Betrag von 38.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.