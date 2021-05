Brand im SOS-Kinderdorf in Schorndorf-Oberberken am Sonntag (16.05.): Kindergarten durch Feuer zerstört

Im SOS-Kinderdorf in Schorndorf-Oberberken ist am Sonntagabend (16.05.) ein Kindergarten vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr befindet sich momentan (Stand 19.30 Uhr) noch im Löscheinsatz. Einem Feuerwehrsprecher zufolge stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Die 67 Feuerwehrleute werden den Angaben zufolge von weiteren Rettungskräften des DRK und THW unterstützt.

Der zweigruppige Kindergarten, in dem Kinder aus der gesamten Stadt betreut werden, wurde durch das Feuer komplett zerstört. Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der sich vor Ort ein Bild von der Lage machte, sagte: "Das ist ein Totalschaden." Die Polizei schreibt in einer aktuellen Pressemitteilung, dass der Schaden im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro liegen dürfte.

Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei kann Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.