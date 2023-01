Brand in Schorndorfer Innenstadt: Zwölf verletzte Personen in Mehrfamilienhaus

In der Schorndorfer Innenstadt brennt es am Donnerstagabend (ca. 20.15 Uhr) in einem Wohnhaus laut Augenzeugen. Einsatzort für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist die Schlichtener Straße in Schorndorf. Aktuell läuft der Einsatz noch. Die Polizei kann nur bestätigen, dass es sich um einen Brand in der Schorndorfer Innenstadt handelt. Weitere Informationen werden aktualisiert.

Aktualisierung 20.45 Uhr: Bergungs- und Löschmaßnahmen durch Feuerwehr, Straße gesperrt!

Aktualisierung 20.55 Uhr: Patrick Bellon, Pressesprecher der Feuerwehr Schorndorf, sagt auf ZVW-Rückfrage: "Das Feuer ist aus und der Brand gelöscht. Es hatte in einem Mehrfamilienhaus im Treppenhaus gebrannt. Das Treppenhaus war nicht mehr begehbar. Auch über die Drehleiter wurden acht verletzte Personen gerettet, davon sind sieben leicht verletzt und eine Person schwer verletzt."

Aktualisierung 20.58 Uhr: Insgesamt sind sieben Feuerwehr-Fahrzeuge und 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schorndorf noch im Einsatz. "Die geretteten Personen werden aktuell vom Rettungsdienst versorgt", sagt Patrick Bellon.

Aktualisierung 21.10 Uhr: An der Künkelinschule in Schorndorf wurde ein Sammelplatz eingerichtet für alle Rettungskräfte. Hier sind auch die verletzten beziehungsweise geretteten Personen zur Erstversorgung untergebracht. "Von hier aus wird dann entschieden, wie es für die verletzten und betroffenen Personen weitergeht", sagt Patrick Bellon.

Aktualisierung 21.30 Uhr: Die Kriminalpolizei hat das Mehrfamilienhaus für Untersuchungen zur Brandursache nun abgesperrt.

Aktualisierung 21.52 Uhr: Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen laufen. Alle verletzten und betroffenen Personen sind versorgt.

Aktualisierung 22.27 Uhr: Es wurden zwölf Personen verletzt.

Die offizielle Polizeimeldung lautet: 12 Verletzte bei Gebäudebrand

"Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, kam es in der Schlichtener Straße in Schorndorf zu einem Gebäudebrand. Der Brand brach im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aus und breitete sich in die oberen Stockwerke aus. Die Feuerwehr Schorndorf war mit 7 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnte alle Personen aus dem Gebäude retten und brachte den Brand unter Kontrolle. Durch den Brand wurden 12 Bewohner verletzt - zwei Bewohner mussten zur weiteren Versorgung in eine Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen."