Ein 17-jähriger Rollerfahrer bemerkte am Montag (2.5.) gegen 21 Uhr in der Straße "Unterer Berg" in Burgstetten, dass Öl aus seiner Auspuffanlage austrat.

Wie die Polizei berichtet, konnte der junge Mann gerade noch stoppen, bevor sein Roller Feuer fing. Der 17-Jährige blieb unverletzt. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.