Die Feuerwehr ist am Sonntag (2.4.) gegen 15 Uhr mit 20 Einsatzkräften zu einem Schwelbrand in die Daimlerstraße in Fellbach ausgerückt.

Polizeiangaben zufolge war in einem Kamin ein Schwelbrand ausgebrochen. Für die Löscharbeiten mussten einige Wände und Zimmerdecken geöffnet werden, wobei ein Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.