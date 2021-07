Gewitter am Montag (26.07.): Blitz schlägt in Haus in Weinstadt-Endersbach ein

Am Montag (26.07.) ist ein Gewitter über den Rems-Murr-Kreis gezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Nachmittag in einer amtlichen Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter gewarnt.

In Weinstadt-Endersbach hat ein Blitz in ein Wohnhaus in der Strümpfelbacher Straße eingeschlagen. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Ob sich zum Zeitpunkt des Gewitters Personen in dem Haus aufgehalten hatten, ist noch nicht bekannt.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind in Weinstadt-Endersbach im Einsatz. © Benjamin Beytekin

Weitere Informationen folgen.