Ein 20-Jähriger ist bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Hirschgasse in Leutenbach am Montagabend (18.7.) leicht verletzt worden.

Polizeiangaben zufolge bracht das Feuer gegen 22.15 Uhr aus. Ursache war vermutlich der defekte Akku eines Staubsaugers. Ein herbeigerufener Nachbar konnte den Brand mit einem Feuerlöscher schnell löschen. Die Feuerwehr musste das Wohnhaus nur noch durchlüften. Der Sachschaden ist bislang unklar.