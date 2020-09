Mehrfamilienhaus in Lorch-Waldhausen brennt: Zwei Hunde in Lebensgefahr, Warnung vor Rauchgasentwicklung

Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion am Mittwochmorgen (2.9.) mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 8.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lorch-Waldhausen gerufen. Die Löscharbeiten laufen derzeit (Stand 10.45 Uhr) noch. Das Feuer sei aber bereits unter Kontrolle. "Es konnte verhindert werden, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen", so der Sprecher. Das Mehrfamilienhaus dürfe jedoch nicht betreten werden. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich keine Personen, jedoch zwei Hunde im Gebäude befunden. Die Hunde konnten zwar gerettet werden, schweben nun jedoch wegen einer Rauchvergiftung in Lebensgefahr.

Wegen der starken Rauchentwicklung rufen die Rettungskräfte die Bevölkerung und Autofahrer auf der B29 in der Nähe von Lorch-Waldhausen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. "Die Warnung gilt auch für die B29. Es handelt sich dabei jedoch um eine Vorsichtsmaßnahme. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist die B29 nicht beeinträchtigt", so der Polizeisprecher.