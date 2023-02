Polizei bestätigt: Leiche ist vermisste Julia W. aus Remshalden

Die Polizei in Reutlingen hat am Freitagnachmittag (03.02.) bestätigt, dass es sich bei dem Leichnam, der am Donnerstag (02.02.) in Oberlenningen im Kreis Esslingen gefunden worden ist, um die vermisste 16-jährige Julia W. aus Remshalden-Grunbach handelt.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

"Auf Grund der Gesamtumstände und des Ergebnisses der am Freitag durchgeführten Obduktion ist von einem suizidalen Geschehen auszugehen. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen", heißt es in der Mitteilung.

Die 35-köpfige Sonderkommission der Polizeipräsidien Reutlingen und Aalen werde im Laufe des Freitags aufgelöst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den genauen Todesumständen dauern jedoch noch an.

Julia W. war am 24. Januar als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte durchkämmten seit Tagen die Region auf der Suche nach der 16-Jährigen. Im Rahmen der Suchmaßnahmen hatte ein Passant am Donnerstag kurz nach zehn Uhr in unwegsamen Gelände Gegenstände entdeckt und die Einsatzkräfte angesprochen. Gegen 11.20 Uhr wurde dann eine weibliche Leiche in einem Waldstück zwischen Oberlenningen und Hochwang gefunden.