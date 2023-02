Leichenfund bei Suche nach Vermisster aus Remshalden: Identität weiter ungeklärt

Die Identität der weiblichen Toten, die bei der Suche nach der vermissten 16-Jährigen aus Remshalden am Donnerstag (02.02.) in Lenningen (Kreis Esslingen) gefunden wurde, ist laut Polizei weiter unklar. "Die Identifizierung des Leichnams steht weiter aus", wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Abend mitteilten – entgegen anderslautender Medienberichte.

Polizei macht weitere Angaben zum Fund der Toten

Die Polizei fand die Leiche den Angaben zufolge gegen 11.20 Uhr in einem Waldstück zwischen Oberlenningen und Hochwang. Die Todesursache ist noch unklar.

"Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat zur Klärung der Umstände des Todes eine Sonderkommission mit 35 Beamtinnen und Beamten eingerichtet", so die Polizei. Die Soko stehe "in enger Abstimmung" mit der Ermittlungsgruppe "Julia" bei der Kriminalpolizei Waiblingen.

Julia W. aus Remshalden: Seit Tagen vermisst

Die 16-Jährige Julia W. aus Remshalden-Grunbach wird seit dem 24. Januar vermisst. Einsatzkräfte durchkämmen seit Tagen die Region auf der Suche nach ihr. Die Polizei hatte zuletzt ein anonymes Hinweisportal eingerichtet.