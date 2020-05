Raubüberfall in Schorndorf am 7.5, Fahndung nach Täter läuft

Ein junger Mann - Augenzeugen schätzen ihn auf Anfang 20 - hat gegen 19.30 Uhr am Donnerstag, 7. Mai, den Norma im Schorndorfer Rehhaldenweg überfallen. Der Täter erbeutete 1000 Euro in Bar und befindet sich nach wie vor auf der Flucht. Laut Polizeisprecher David Ebert hatte er eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht. Die Fahndung am Abend "mit starken Kräften", so ein Polizeisprecher, blieb erfolglos. Auch ein Polizei-Hubschrauber war im Einsatz. Die Suche nach dem Täter dauert an.

Inzwischen hat die Polizei weitere Details zum Tathergang und zum Täter veröffentlicht.