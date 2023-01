Remshalden: Konkrete Erkenntnisse bei Vermisstensuche - 16-Jährige war in Teckbahn

Am Samstag (28.01.) ist die Suche nach der 16-jährigen Vermissten aus Remshalden von den Polizeikräften und einer Rettungshundestaffel im Bereich Kirchheim unter Teck und in der Gemeinde Lenningen fortgesetzt worden. Das 16-jährige Mädchen konnte bislang noch nicht gefunden werden, wurde aber am Dienstagmorgen (24.01.) beim Bahnhof Kirchheim unter Teck gefilmt. Die Polizei weiß nun sicher, dass sie um 9.17 Uhr in die Teckbahn nach Oberlenningen gestiegen ist. Das ging aus einer Pressemitteilung hervor.

Polizei bittet Fahrgäste und Zugpersonal um Hinweise

Die Kriminalpolizei bittet alle Fahrgäste, die am Dienstagmorgen (24.01.) mit der Teckbahn in Richtung Oberlenningen unterwegs waren und möglicherweise etwas gesehen haben, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Auch das Zugpersonal wird um Hinweise gebeten. Insbesondere von Bedeutung ist, wo das Mädchen ausgestiegen ist und ob es im Zug oder am Ausstiegsbahnhof in Begleitung war.

Personenbeschreibung der Vermissten

Sie ist ca. 160 cm groß, wiegt ca. 50 kg, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie mutmaßlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Hose, einem Schal sowie schwarzen Winterstiefeln. Ein Bild zur Oberbekleidung und Statur des Mädchens, das beim Bahnhof Kirchheim unter Teck am Dienstag aufgenommen wurde, ist hier abrufbar. Hinweise nimmt die Kripo Waiblingen unter der Telefonnumer 07151/580-333 entgegen.