Remshalden: Vermisstensuche geht weiter - Kirchheim und Lenningen im Fokus

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind in der Vermisstensache Julia W. aus Remshalden intensiviert worden. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag (28.01.) in einer Pressemitteilung mit. Hierzu wurde auch eine Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizei Waiblingen eingerichtet. Zwischenzeitlich liegen Erkenntnisse vor, dass sich Julia am Tag ihres Verschwindens in Kirchheim unter Teck und möglicherweise auch in der Gemeinde Lenningen aufhielt.

Polizei konzentriert sich auf Kirchheim unter Teck und Lenningen

Die Polizei konzentriert sich nun bei den Suchmaßnahmen auf den dortigen Bereich. Dabei wird ein Hubschraubers sowie Rettungssuchhunde eingesetzt. Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und der örtlichen Polizei werden die Ermittlungsgruppe bei der Suche unterstützen.

Bewohner von Lenningen werden aktiv angesprochen

Die Polizei bittet um Hinweise zum aktuellen oder zu zurückliegenden Aufenthaltsorten sowie zu Personen, die zu ihr seit Dienstag (24.01.) Kontakt hatten. Die Kriminalpolizei Waiblingen benötigt „dringend" Hinweise, heißt es in der Mitteilung. Insbesondere Bewohner der Gemeinde Lenningen werden aktiv von der Polizei angesprochen. Unter der Telefonnummer 07151/950-333 wurde ein Hinweistelefon eingerichtet.