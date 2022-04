Am Samstag (09.04.) ist die Freiwillige Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann zu einem Brand in einer Wohnung in der Schorndorfer Wiesenstraße ausgerückt.

{element}

Wie die Polizei berichet, kam es aufgrund einer vergessenen Zigarette gegen 4.35 Uhr zu einem Schmorbrand mit einer Rauchentwicklung im Badezimmer der Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die Wohnung. Es wurde niemand verletzt.