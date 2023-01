Am Dienstag (10.1.) gegen 6.40 Uhr hat ein Mercedes in der Neustädter Straße in Waiblingen während der Fahrt Feuer gefangen.

Die Fahrerin blieb unverletzt, Brandursache war Polizeiangaben zufolge vermutlich ein technischer Defekt. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam mit sieben Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.