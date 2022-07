Winnenden: Feuer auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums

Auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums in der Paulinenstraße in Winnenden hat es am Dienstag (12.7.) gegen 23.30 Uhr gebrannt.

Wie die Polizei berichtet, hätten Unbekannte einen Container beziehungsweise dessen Inhalt angezündet. Der Container brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die örtliche Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für das Schulgebäude bestand nicht. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Verursachern dauern an.