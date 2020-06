DFB-Sportgericht: Einspruch gegen 1:2-Niederlage in Wiesbaden zurückgewiesen

Einen Tag nach dem ernüchternden 0:0 im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück muss der VfB Stuttgart den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat den Einspruch der Schwaben gegen die Wertung der 1:2-Niederlage in Wiesbaden zurückgewiesen. Damit bleibt der VfB bei 52 Punkten nach 30 Spieltagen.

Was war passiert?

Im ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause gastierten die Schwaben beim SV Wehen Wiesbaden. Die Partie wurde durch einen Elfmeter für die Heimmannschaft nach einem Videobeweis in der Nachspielzeit entschieden, dem Strafstoß ging ein mutmaßliches Handspiel des VfB-Stürmers Hamadi Al Ghaddoui voraus. Die Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann wurde von Sportvorstand Sven Mislintat als "Skandal" bezeichnet.

Der DFB bezeichnete in einer Stellungnahme die Entscheidung zwar als "regeltechnisch korrekt", erkannte aber auch ein Fehler am Einsatz des VAR: Die Empfehlung des Videoassistenten Robert Kampka an Stegemann, sich die fragwürdige Szene in der Review-Zone nochmal anzuschauen, sei "unangebracht" gewesen, da es sich zuvor um keine klare Fehlentscheidung gehandelt habe. Auf diese Stellungnahme hin legten die VfB-Verantwortlichen Einspruch ein.