Aalen.

Unbekannte zündeten nach Angaben der Polizei am Dienstagabend (21.4.) gegen 22.25 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Mohlstraße eine Feuerwerksbatterie, an die sie Hundekot angebracht hatten. Durch die Explosion verteilte sich die Masse im kompletten Eingangsbereich des Gebäudes, wobei ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstand. Auch in den Briefkasten einer Bewohnerin warfen die Täter Hundekot. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.