Rems-Murr-Kreis #NeustartKlima: Auch im Kreis wird fürs Klima gestreikt

Die Parents for Future Rems-Murr, der BUND und die Info-Offensive Winnenden unterstützen die Aktion. In einer Pressemitteilung der Info-Offensive heißt es: "Vergangene Woche waren zwei Mitstreiter der IO beim Planungstreffen der Fridays For Future in Backnang. Entgegen ursprünglicher Planungen wird es am 29.11. keine 'Klima-Party' in Backnang geben, sondern eine kleine Demo am Morgen. Hintergrund: man möchte auch Arbeitnehmern Gelegenheit bieten, sich am globalen Klimastreik zu beteiligen, die ihren 'Streik' auf eine verlängerte Frühstückspause beschränken wollen oder müssen."

Weinstadt

Das Aktionsbündnis Klimaschutz Rems-Murr trifft sich am Freitag ab 10 Uhr vor dem Remstal-Markt Mack in Weinstadt-Endersbach. Das hat Koordinator und Sprecher Markus Koch im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt gegeben. Eine Weiterfahrt nach Stuttgart sei von dort aus nicht geplant.

Das ist in Stuttgart geplant

Die größte Demonstration in der Region wird, wie schon im September, in Stuttgart stattfinden. Die Demonstrierenden sammeln sich ab 11.30 am Nordbahnhof, dem Erwin-Schoettle-Platz und dem Hölderlinplatz. Von dort aus werden sie laut Fridays for Future Stuttgart ab 12 Uhr Richtung Hauptbahnhof starten, wo um 13.30 Uhr eine Kundgebung beginnen soll. Weitere Informationen zur Demo in Stuttgart gibt es hier.

Die Online-Redaktion des Zeitungsverlags Waiblingen wird am Freitag live unter zvw.de/klimastreik berichten.