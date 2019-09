Sven Mislintat bestätigt Ascacibar und Gonzalez bleiben beim VfB

Ascacibar stand dennoch am Montag nicht im Kader der Stuttgarter, was viele Fans als ein weiteres Anzeichen für einen bevorstehenden Wechsel werteten. Doch der junge Argentinier war von Tim Walter aus disziplinarischen Gründen aus dem Spieltagsaufgebot gestrichen worden. "Das klären wir intern", sagte Walter auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Spieler und Verantwortliche legen den Finger in die Wunde

Der knappe, aber verdiente 2:1(1:1)-Heimsieg der Stuttgarter gegen den VfL Bochum sorgt beim VfB einerseits für Zufriedenheit angesichts der gewonnenen drei Punkte. Im selben Atemzug legten die Spieler und Verantwortlichen aber auch deutlich den Finger in die Wunde. "Natürlich ist der Sieg hochverdient. Dennoch gibt es einige Dinge, an denen wir weiter arbeiten müssen", sagte beispielsweise Mittelfeldspieler Atakan Karazor.

In dieselbe Kerbe schlug auch Sportdirektor Mislintat: "Wir müssen unsere Torchancen noch besser ausspielen und die Konter der Bochumer konsequenter verteidigen." Trotz einiger Unzulänglichkeiten im Spiel der Stuttgarter sieht er den VfB dennoch auf einem guten Weg: "Wir werden in unserem Prozess von Spiel zu Spiel besser." Mit der Art und Weise des eigenen Auftrittes sei man zufrieden, die individuellen Fehler müsse man aber "unbedingt abstellen", so Karazor.